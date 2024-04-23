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Власти Британии заявили о переходе оборонной промышленности страны в режим войны

Сунак объявил о переходе оборонной промышленности Великобритании в режим войны

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Frank Augstein/AP

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Великобритании переводится в военный режим. С таким заявлением в ходе рабочего визита в Польшу выступил британский премьер-министр Риши Сунак, чьи слова передает польский новостной портал Interia.

«Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны», — заявил он в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

Согласно информации премьера, на протяжении следующих шести лет Британия будет вкладывать дополнительные средства в развитие собственного ОПК, а также увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

«Мы увеличим расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году», — подчеркнул Сунак.

В материале отмечается, что Лондон обязуется предоставить Киеву дополнительно более $618 млн, а также отправить 400 единиц техники, 400 млн боеприпасов и систему противовоздушной обороны Storm Shadow.

В феврале министр обороны Британии Грант Шэппс заявила, что Соединенное Королевство передаст Вооруженным силам Украины еще 200 ракет Brimstone.

Ранее в Великобритании сообщили об уничтожении на Украине американских ЗРК Patriot.

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