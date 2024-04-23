Российские военные захватили опорные пункты ВСУ на окраине Клещеевки

Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны России взяли под контроль очередные опорные пункты на западной окраине Клещеевки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

Он также опубликовал видео объективного контроля с БПЛА. На кадрах можно увидеть уничтожение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также занятие окопов противника российскими бойцами.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР.

В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

Также ВС РФ поразили солдат и технику нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое в ДНР. Российские военные также отразили в ДНР три контратаки со стороны ВСУ в районах Богдановки и Победы.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.