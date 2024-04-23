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Командир спецназа «Ахмат» рассказал, когда должны «посыпаться» ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ должны посыпаться в конце мая-июне

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сдерживать оборону на фронте. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на ряде направлений, где фиксируется подготовка бойцов ВСУ к наступательным действиям армии РФ, есть участки, где они достаточно серьезно подготовились.

«Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая — июнь-месяц, противник должен посыпаться на большей части своих направлений», — заявил он.

По его словам, после этого российскую армию «вряд ли остановят американские, европейские деньги».

16 апреля стало известно, что командир чеченского батальона спецназначения «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов получил должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе министерства обороны России.

Ранее Алаудинов раскрыл национальный состав своего подразделения.

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