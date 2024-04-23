СФ одобрил повышение статуса прокуроров и следователей в зоне СВО

Совет Федерации поддержал наделение прокуроров и следователей, работающих в зоне специальной военной операции на Украине статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации принять меры по разработке нормативных правовых актов, предусматривающих дополнительные гарантии и компенсации работникам органов прокуратуры РФ и сотрудникам Следственного комитета <...> в том числе наделение статусом ветерана боевых действий», — указано в документе.

Совет Федерации поддержал предложение Генеральной прокуратуры, проект постановления будет рассмотрен в среду, 24 апреля.

До этого стало известно, что Следственный комитет России расследует дело по обвинению священника и военного в преступлениях, совершенных много лет назад.

Ранее СК РФ начал расследование дела нейрохирурга, чьи пациенты стали инвалидами.