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Британия включила в новый пакет военной помощи Украине крылатые ракеты

Британия отправит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow

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Lewis Joly/AP

Великобритания передаст Украине дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow, они вошли в новый пакет военной помощи королевства республике. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Британский единый пакет оборудования включает более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на £500 млн стерлингов в рамках визита в Польшу. Кроме того, королевство планирует передать украинским войскам 60 малых плавательных средств, 160 защищенных автомобилей высокой проходимости «Husky», 162 бронемашины, 78 вездеходов и 4 млн патронов.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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