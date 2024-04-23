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Военный эксперт раскрыл возможный ответ России на поставку ВСУ ракет ATACMS

Военэксперт Коротченко: РФ должна бить по ТЭС в ответ на удары ракетами ATACMS

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U.S. Army

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявления американских чиновников о предстоящих поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS. По его мнению, в ответ на каждую попытку Киева атаковать гражданские объекты на территории России Вооруженные силы РФ должны уничтожать одну из украинских электростанций.

«Неважно, какой был масштаб удара — сразу минус один объект электрогенерации. Причем бить надо не по трансформаторным подстанциям, чем мы раньше занимались, а по электростанциям. Только жесткая реакция», — подчеркнул Коротченко.

У российских войск такие возможности есть, продолжил эксперт. Более того, по его словам, украинская система противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время изрядно пострадала и не справляется с отражением ракетно-дроновых атак.

Накануне глава комитета сената конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. В пакет помощи войдут в том числе ракеты ATACMS. Смогут ли новые партии американского оружия изменить ситуацию на фронте и что может стать наиболее приоритетным объектом для ударов ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее военный эксперт оценил перспективы нового контрнаступления ВСУ.

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