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Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных с Украины

В Колумбии семьи военных, сражавшихся за ВСУ, не могут вернуть их тела

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Timothy L. Hale/Global Look Press

Военные из Колумбии отправляются на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с надеждой на высокие заработки, рассказали их близкие в беседе с РИА Новости. Они добавили, что после их гибели семьи не могут получить тела обратно в Южную Америку.

По мнению двоюродного брата бывшего профессионального военного из колумбийской армии Харрисона Астудильо, главным стимулом для участия многих стало финансовое вознаграждение из-за трудной экономической обстановки в государстве. Он также добавил, что семье пока не удалось вернуть тело погибшего c Украины.

Жена другого колумбийского бойца, которую зовут Лаура, поделилась, что ее мужа привлекла зарплата в размере $5 тысяч в месяц. Она сообщила, что ей удалось вернуть тело супруга.

«У многих семей их родные числятся пропавшими без вести», — подчеркнула женщина.

9 апреля в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что США намерены отправить на Украину несколько сотен «головорезов», завербованных в американских тюрьмах. Ожидается, что «первая партия головорезов» появится в зоне боевых действий летом 2024 года. При этом она будет состоять из осужденных представителей колумбийских и мексиканских наркокартелей, уточняется в материале.

Ранее под Авдеевкой были уничтожены колумбийские наемники.

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