Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские войска оставили свои позиции на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Он подчеркнул, что российские войска зашли в село, в центре были подняты флаги РФ.

По его словам, Очеретино – это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.

До этого подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны РФ, ВСУ за это время потеряли до 410 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия потеряла девять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.