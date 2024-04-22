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ВСУ несут большие потери на одном из участков фронта

Марочко: потери ВСУ на Сватовско-Кременском направлении выросли на 25 процентов

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери на Сватовско-Кременском участке фронта в Луганской народной республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«На Сватовско-Кременском направлении украинские войска начали нести существенные потери. Если сравнивать предыдущую неделю — с 15 по 21 апреля — с началом месяца, то потери ВСУ на этом участке фронта выросли на 25%», — сказал подполковник ЛНР в отставке.

До этого Марочко сообщил, что украинские войска более интенсивно пытаются контратаковать российских военных и вернуть утраченные позиции в районе населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва на Сватовско-Кременском направлении. По словам эксперта, на данном участке фронта увеличилось число артиллерийских и стрелковых обстрелов, а также возросло число применений беспилотных летательных аппаратов. Из всех подразделений армии Украины на этом направлении наиболее активно действуют военные 3-й штурмовой бригады ВСУ, добавил Марочко.

Ранее Марочко рассказал об украинских «спящих ячейках» в Харьковской области.

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