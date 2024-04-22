Латвия выразила готовность передать Украине систему ПВО

Латвийские власти могут передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности. Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

По словам главы оборонного ведомства, защиту от обстрелов и беспилотников могут обеспечивать не только американские системы Patriot, но и другие комплексы, спектр которых достаточно широк, и Латвия готова поставить Киеву нечто подобное.

«Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности», — уточнил Спрудс.

22 апреля глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел и обороны ЕС будут искать системы ПВО и боеприпасы для них для отправки на Украину.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ждет объявлений от стран НАТО о передаче новых систем Patriot. Он добавил, что страны НАТО также должны поставить запчасти и ракеты для имеющихся у Украины систем.

Ранее Бельгия выделила дополнительные средства на закупку снарядов для Украины.