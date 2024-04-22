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Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Новомихайловку в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

Также ВС РФ поразили солдат и технику нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое в ДНР. Российские солдаты также отразили в ДНР три контратаки со стороны ВСУ в районах Богдановки и Победы.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за это время потеряли до 410 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия потеряла девять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

До этого сотрудники ФСБ нашли схроны с иностранным вооружением в ДНР. По данным ведомства, схроны были оставлены украинскими военными при отступлении в городе.

Ранее на Украине отправленный в патруль пограничник сбежал из страны.

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