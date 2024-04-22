Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали готовность Польши разместить у себя ядерное оружие США

Песков: Россия примет ответные меры при появлении ядерного оружия в Польше

close
100%
Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США.

«Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации такой ситуации. В любом случае будут делать все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал представитель Кремля.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но и премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами