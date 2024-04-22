В Кремле прокомментировали готовность Польши разместить у себя ядерное оружие США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США.

«Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации такой ситуации. В любом случае будут делать все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал представитель Кремля.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но и премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.