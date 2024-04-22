КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.

»[Пхеньян] запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского. — «Газета.Ru») моря», — говорится в сообщении.

Прочих подробностей командование начальников штабов Южной Кореи не привело.

Японский телеканал NHK сообщил, что северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого КНДР проводила пуск новой зенитной ракеты 20 апреля.

Тип ракеты и результат испытаний не уточнялись. Параллельно с испытанием зенитной ракеты армия КНДР также провела испытания новой боеголовки крылатой ракеты.

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире говорил, что Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами.

Ранее Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к войне.