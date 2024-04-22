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Минобороны РФ сообщило об ударах по опорному пункту ВСУ

МО РФ: Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, удар нанесли фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точный удар по целям, при этом не входя в зону поражения средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, пояснили в Минобороны. После успешного выполнения задачи экипажи самолетов вернулись на аэродром вылета.

До этого истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также место подготовки ракет на аэродроме Днепр были уничтожены высокоточными ударами ВС России. На опубликованных кадрах от Минобороны отметили цели, по которым был нанесен удар. Помимо истребителя, был уничтожен радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Ранее на Украине допустили серьезные потери ВСУ при затягивании помощи от США.

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