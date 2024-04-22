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В США назвали основную проблему Запада для Украины

Экс-сотрудник ЦРУ Райт: Западу нечего противопоставить ВПК России на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военно-промышленный комплекс (ВПК) западных стран отстает по темпам производства от российского и не может изменить ситуацию в сторону Украины. Об этом в своей статье для Fox News написал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и член демократической партии Соединенных Штатов Брайан Дин Райт.

«Военная машина Запада не поспевает. <…> На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует», — сказал демократ.

Он назвал это «основной проблемой» для Запада. Вместе с тем автор материала обратил внимание, что военная машина России продолжает выпускать шокирующее количество военной техники.

В связи с этим он отметил, Российской Федерации во главе с ее президентом Владимиром Путиным удалось выдержать санкционное давление со стороны западных государств.

До этого в Европейской комиссии заявили, что рост ключевых отраслей российского военно-промышленного комплекса в 2023 году составил до 30-40% в сравнении с 2021 годом.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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