Десантники из Бурятии из группировки войск «Юг» захватили опорный пункт на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех бойцов украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Положение по переднему краю. Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села», — сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в ходе зачистки были взяты в плен четыре военнослужащих ВСУ. Отмечается, что бойцы ликвидировали отказавшихся сложить оружие.

Утром 22 апреля стало известно, что два бойца 394-го штурмового полка захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе города Волноваха Донецкой народной республики (ДНР).

До этого телеканал РЕН ТВ сообщил, что на Купянском направлении группировка войск «Запад» наступает широким фронтом.

Отмечалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к населенному пункту Часов Яр Донецкой народной республики.

Ранее герой России рассказал, чьей заслугой является срыв контрнаступления ВСУ.