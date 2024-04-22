Два российских военных захватили опорный пункт ВСУ в ДНР и взяли пленных

Два бойца 394-го штурмового полка захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Волноваха Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира штурмового подразделения с позывным «Саваль».

Он заявил, что двое российских бойцов, которые проводили разведку боем, взяли под контроль позиции, удерживаемые восемью украинскими военнослужащими.

«Они прошли болотистую местность, дошли до лесополосы, где был противник, и зачистили», — продолжил «Саваль».

По словам командира, чтобы остаться не замеченными средствами разведки противника, российские бойцы заходили с тыла.

«Примерно так у нас проходит каждый бой. Таким образом мы прошли 2 тысячи 600 метров», — отметил командир.

Он также сообщил, что в результате боя несколько военных ВСУ были уничтожены, а несколько человек сдались в плен.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в центральной части Донбасса.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.