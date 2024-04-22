Стало известно о «хитрых» полетах дронов ВСУ

Дроны-камикадзе украинской армии используют «хитрые» траектории полетов для поражения целей на территории РФ. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, слова которого передает NEWS.ru.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины совершенствуют свои полеты и пользуются тем, что ВС РФ не успевают «заткнуть бреши», через которые они пролетают. Он назвал это хитрыми полетами.

По его словам, украинские БПЛА летят с учетом рельефа местности вдоль рек, что делается для снижения заметности дрона.

В ночь на 22 апреля стало известно, что в России создана система, которая предназначена для защиты важных объектов от атак беспилотников. Система безопасности называется «Пятница». Она будет представлена на форуме «Армия-2024», который состоится с 12 по 18 августа в Подмосковье.

Днем ранее оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез» джип с российскими бойцами успешно скрылся от украинских дронов-камикадзе.

Ранее в ВСУ назвали наиболее горячие направления фронта.