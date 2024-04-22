Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда. Об этом в своем докладе сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно отчету, мировые военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн. Данный показатель на 6,8% больше, чем в 2022 году. Этот рост стал максимальным с 2009 года, а глобальные траты на оборону достигли самого высокого уровня, который когда-либо фиксировал институт.

Общие военные расходы в текущем году составили 2,3% мирового ВВП. В пятерку стран с самыми большими затратами в этой области оказались США, КНР, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На эти государства пришелся 61% мировых военных расходов.

Соединенные Штаты и Китай являются лидерами этого мирового рейтинга, их военные расходы в нынешнем году составили $916 млрд и $296 млрд соответственно. На эти два государства приходится около половины всех мировых расходов на оборону.

Украина находится на восьмой строчке с показателем в $64,8 млрд.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в ЕС, оборонные инициативы должны стать «сердцем» европейской политики.

Ранее в Евросоюзе предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине.