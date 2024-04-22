Иракские силовики преследуют боевиков, нанесших удар по базе США в Сирии

Силы безопасности Ирака проводят операцию по преследованию боевиков, которые нанесли удар по военному аэродрому США в сирийском Хараб аль-Джире. Об этом сообщает иракское информационное агентство ИНА.

В заявлении сил безопасности утверждается, что начата широкомасштабная операция по поимке «преступных элементов», которые атаковали используемый западной коалицией сирийский аэродром в Хараб аль-Джире.

Иракские силовики заявили, что обнаружили и уничтожили пусковую установку, которую боевики использовали для обстрела аэродрома в Сирии.

До этого сообщалось, что военная база США, находящаяся на северо-востоке Сирии, подверглась ударам беспилотного летательного аппарата и ракет.

В первой половине февраля американская военная база, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, подверглась ракетному обстрелу.

Ранее Ирак, Иран и Сирия договорились о борьбе с терроризмом.