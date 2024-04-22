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На Западе заявили о прорыве украинской обороны в центральном Донбассе

Аналитик Меркурис: ВС России пробили дыру в обороне ВСУ в центральном Донбассе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военные Вооруженных сил России прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса. Об этом в интервью YouTube-каналу Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте — в центральном Донбассе», — сказал он.

По словам эксперта, сейчас ВС РФ занимают более сильные позиции. Он также отметил, что российские войска идут вперед на всех направлениях.

Меркурис добавил, что теоретически Вооруженные силы России могут продвигаться дальше и дойти до Днепра.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под полный контроль село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), которое занимали Вооруженные силы Украины.

20 апреля военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Семеновка в ДНР.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль село Первомайское в ДНР.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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