На Украине поймали военных, расстрелявших блокпост полиции

На Украине задержали двух военнослужащих (отца и сына), расстрелявших блокпост полиции во время досмотра автомобиля. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Преступников ловили целые сутки. По данным издания, стрельбу устроили Валерий Василаке 1972 года рождения и его сын Виталий Василаке 1998 года рождения.

В Нацполиции позже рассказали, что военных задержали в Одесской области. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Из опубликованного видео с места инцидента следует, что стрелявшие, вероятно, перевозили в машине что-то запрещенное. На видео также слышно, как двое в военной форме говорят остановившим их патрульным, что служат в ПВО 58-го радиотехнического батальона (РТБ).

Полицейские попросили мужчин открыть ящики, находившиеся в багажнике. Затем нападавшие сделали вид, что ищут нож для того, чтобы открыть ящик, но вместо этого открыли по патрульным огонь. 20-летний сотрудник получил не совместимые с жизнью ранения, а его напарник попал в больницу.

Пресс-служба командования украинских сухопутных войск подтверждала, что двое мужчин, расстрелявших полицейских под Винницей, действительно являются военными и служат в одной из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробнее о расстреле украинскими военными блокпоста полиции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Николаевской области военный снайпер на почве ревности застрелил троих человек.