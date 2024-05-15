ЦБ зафиксировал замедление оттока капитала из России

В I квартале 2024 года объем валютных трансграничных переводов физлиц снизился на $388 млн до $5,13 млрд по сравнению с IV кварталом 2023 года. Об этом сообщается в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков».

Доля валют дружественных стран осталась на уровне 16%. Рублевые трансграничные переводы также сократились — до 294,4 млрд руб. с 308,8 млрд руб. кварталом ранее, но доля переводов в дружественные страны выросла до 82,9% (+8,4 п.п.). За январь-февраль физлица перевели иноброкерам 32 млрд руб., увеличив остаток на их счетах до 413,2 млрд руб.

«Риски перетока инвестиций граждан в зарубежную инфраструктуру ограничены из-за небольших объемов переводов относительно притоков в другие инструменты, включая российские ценные бумаги», — отмечает ЦБ.

Регулятор напоминает, что санкции против СПБ Биржи уже привели к блокировке иностранных активов граждан — акций и облигаций зарубежных эмитентов.

«Граждане продолжают переводить валюту и рубли за рубеж в больших объемах, чем до 2022г., усиливая риски при возможных ограничениях на эти активы», — констатирует ЦБ.

За январь-февраль физлица нарастили валютные депозиты в иностранных банках на 264,1 млрд руб. (+25% к ноябрю-декабрю), снизив валютные вклады в России на 78,3 млрд руб. В целом доля сбережений в инобанках и иноактивах в январе-феврале снизилась на 0,1 п.п до 18,4%, валютизация — на 0,3 п.п до 24,2%. Рублевые депозиты выросли на 911 млрд руб. (68,2% всех притоков) до 44,51 трлн руб. или 45% всех вложений граждан на 1 марта.

«Несмотря на санкции, физлица продолжают выводить валюту и рубли за рубеж в значительных объемах, наращивая риски в случае эскалации ограничений», — подчеркивает ЦБ.

Накануне стало известно, что Турция зафиксировала чистый отток средств почти на $10 млрд в марте, что уменьшило резервы ЦБ и увеличило дефицит текущего счета до $4,5 млрд.

Ранее Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций.