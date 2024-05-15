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В Госдуме предложили ежегодно повышать утильсбор на все автомобили

Комитет ГД предложил Мишустину ежегодно повышать утильсбор на все авто

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Комитет Госдумы по промышленности и торговле выступил с инициативой ежегодно индексировать утильсбор для всей колесной техники. Соответствующее предложение председатель комитета Владимир Гутенев направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости».

Повышать платеж намерены с 2024 года по 2030-й. К тому моменту утильсбор на «легковушки» с двигателями на 1-2 л подскочит в четыре раза. Уже в этом году платеж на машины с ДВС предлагают поднять с 300,6 тыс. рублей до 556,1 тыс. рублей. К 2023-м утильсбор для них будет стоить 1,17 млн рублей. Инициатива коснется и электрокаров: в 2024-м платеж предлагают поднять до 1,1 млн рублей, а к 2030 году — до 2,23 млн рублей.

В комитете пояснили, что данные меры помогут российским автопроизводителям.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о необходимости увеличить утильсбор для автомобилей. По словам главы компании Максима Соколова, для машин с двигателем от 1 л до 2 л целесообразно повысить его в 2024 году с 300 до 550 тыс. рублей. А затем — до 660 тыс. рублей в 2025 году и 1 млн рублей в 2029 году.

Тем временем президент США Джо Байден в четыре раза повысил тарифы на китайские электромобили. В Белом доме пояснили, что меры были приняты в ответ на «несправедливую политику Китая и направлены на защиту рабочих мест в США». Издание отмечает, что Байден решил пойти на такой шаг после «месяцев критики» со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который утверждает, что поддержка электромобилей из Поднебесной разрушает американский автопром.

Ранее стало известно, как в России изменятся цены на автомобили летом 2024 года.

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