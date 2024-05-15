Собчак отреагировала на отставку соратника Кадырова фразой «лишь бы не Москва»

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на отставку председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова фразой «лишь бы не Москва». Такое сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«<...>, лишь бы не Москва», — написала Собчак.

До этого Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, он принял такое решение после совещания с Кадыровым.

Даудов являлся спикером чеченского парламента в течение девяти лет. По мнению ряда журналистов и политологов, он является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В феврале старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. 18-летний юноша также получил высшую награду республики.

Ранее Собчак рассказала о кошмарах после просмотра интервью с Путиным.