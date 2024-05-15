Продюсер «Мегалополиса» ответил на обвинения в харассменте в адрес Копполы

Продюсер нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» Даррен Деметре ответил на обвинения в харассменте в адрес режиссера. Его цитирует Variety.

Он прокомментировал выход в The Guardian статьи о том, что Коппола на съемках «Мегалополиса» якобы сажал статисток на колени и целовал их.

По словам Деметре, он работал с Копполой и его семьей 35 лет, и на съемках последней картины режиссер вел себя этично. Во время производства сцены в ночном клубе, отметил он, Коппола прогулялся по площадке и для поднятия настроения коллег обнимал их и целовал в щеки.

«Это был его способ вдохновить других, создать клубную атмосферу, важную для фильма. Я и подумать не мог, что кто-то будет после этого жаловаться на харассмент или неприемлемое поведение», — сказал Деметре.

Он предположил, что подобные обвинения — заговор, чтобы помешать успеху фильма, премьера которого запланирована на Каннском кинофестивале 17 мая.

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