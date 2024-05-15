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Журналист Карлсон сравнил Путина и Байдена

Журналист Карлсон назвал Путина более впечатляющим, чем Байден

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент РФ Владимир Путин является более впечатляющим человеком по сравнению со своим американским коллегой Джо Байденом. Своими мыслями о российском лидере корреспондент поделился в эфире потокового сервиса Tucker Carlson Network.

По словам Карлсона, Путин — умный и интересный собеседник. Он признался, что во время февральского интервью глава государства произвел на него большое впечатление.

«Знаете, в некоторых смыслах [он] явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден», — подчеркнул журналист.

В то же время бывший ведущий телеканала Fox News уточнил, что не пытается занять чью-то сторону. Как он сказал, его цель — донести до американского общества, каким на самом деле человеком является Путин. При этом у людей есть право делать собственные выводы, добавил Карлсон.

Ночью 9 февраля журналист опубликовал большое интервью с президентом РФ. Значительная часть беседы была посвящена украинскому конфликту и текущим отношениям Москвы с Вашингтоном, НАТО и западными странами в целом.

Позже российский лидер назвал Карлсона «опасным человеком». Он рассказал, что ждал от корреспондента острых вопросов и был готов отвечать в том же ключе. Но бывший ведущий телеканала Fox News решил придерживаться иной тактики.

Ранее Карлсон обвинил американские власти в подрыве «Северных потоков».

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