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В Калининграде водитель устроил серьезное ДТП с двумя пострадавшими и получил четыре года

В Калининграде осудили водителя, сбившего двух девушек

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Калининграде суд вынес приговор водителю, который наехал на двух пешеходов. Об этом сообщает Калининградский областной суд в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, 53-летний мужчина на машине марки Audi сбил двоих девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В аварии одной из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. Вторая также получила многочисленные травмы. Ее доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь, но спасти пациентку не удалось.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Мужчина вину признал в полном объеме и раскаялся. Помимо этого, он принес извинения пострадавшим.

Суд признал россиянина виновным и приговорил к лишению свободы на срок четыре года, которые он проведет в колонии общего режима. Также 2,5 года ему запрещено управлять транспортным средством. Правоохранители обязали осужденного выплатить в пользу девушек шесть миллионов рублей.

На данный момент приговор в силу не вступил.

Ранее в Саратове россияне с помощью угроз продавали людям машины по завышенной стоимости.

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