Пианист Мацуев рассказал, что нужно изменить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Известный пианист, народный артист Российской Федерации и болельщик «Спартака» Денис Мацуев рассказал, на какие измения должен пойти московский клуб, чтобы бороться за чемпионство. Его слова приводит ТАСС.

«Да, Слишкович провел период без поражений, но, несмотря на то, что он прекрасный человек, прекрасно разговаривает, сделал хорошую атмосферу в команде, на перспективу нужно делать решительные шаги даже не в плане главного тренера, а в плане стратегии, чтобы бороться за первое место», — заявил Мацуев.

«Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

В суперфинале Кубка России «Балтика», которую возглавляет Сергей Игнашевич, сразится с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Первая встреча команд, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сделал официальное заявление после вылета из Кубка России.