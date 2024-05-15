Россиянина заподозрили в похищении 1,5 млн рублей у блокадницы

В Петербурге 37-летнего мужчину заподозрили в похищении у 84-летней блокадницы 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, правоохранительные органы установили, что сотрудник охранной компании отобрал у блокадницы, приходящейся бабушкой его супруге, 70 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о грабеже, а мужчину задержали, однако оказалось, что это был не единственный эпизод.

По версии полицейских, задержанный также похитил у пожилой женщины 1,5 млн рублей, пообещав ей должный уход и уровень жизни. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Татарстане мошенники оставили 87-летнюю блокадницу без жилья и денег. Неизвестные злоумышленники убедили пожилую женщину продать квартиру, которая была ее единственным жильем. Вырученные 3,3 млн рублей обманутая россиянка передала преступникам.

Ранее курьер спас 97-летнего ветерана от мошенников.