Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

По словам главы государства, расходы на область ВПК в текущем году составят примерно 8,7% от валового внутреннего продукта (ВВП).

«Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ВПК в общую экономику страны», — подчеркнул российский лидер.

Путин заключил, что новый министр обороны выбран на эту должность еще и потому, что Россия «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».

Накануне Белоусов выступил в Совете Федерации и рассказал о главных приоритетах на новой должности. Он отнес к первоочередным задачам комплектование Вооруженных сил, но отметил, что речи о мобилизации не идет. О чем еще говорил будущий министр — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.