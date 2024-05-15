Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ленинградский военный округ возглавил Александр Лапин

Ленинградский военный округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Ленинградский военный округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается также, что генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Московский военный округ.

До этого сообщалось, что Путин прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России. По его словам, это связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году.

По словам главы государства, расходы на область ВПК в текущем году составят примерно 8,7% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Незадолго до этого бывший вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина назначить его новым главой Минобороны, заявил, что ему оказано огромное доверие со стороны главы российского государства.

Ранее Белоусов назвал приоритетный вопрос на посту главы Минобороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами