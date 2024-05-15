Ленинградский военный округ возглавил Александр Лапин

Ленинградский военный округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается также, что генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Московский военный округ.

До этого сообщалось, что Путин прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России. По его словам, это связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году.

По словам главы государства, расходы на область ВПК в текущем году составят примерно 8,7% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Незадолго до этого бывший вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина назначить его новым главой Минобороны, заявил, что ему оказано огромное доверие со стороны главы российского государства.

Ранее Белоусов назвал приоритетный вопрос на посту главы Минобороны.