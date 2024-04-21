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Десяткам тысяч украинцев предрекли «мясорубку» из-за нового транша

Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине

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Global Look Press

Новый транш США на военную помощь Украине только затянет конфликт и лишит надежды на спасение жизни десятков тысяч украинцев. Об этом написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать», — отметил он.

Полянский подчеркнул, что чем больше денег получит Украина, тем больше прикарманят. А главное — население страны «отправится в мясорубку».

Первый зампостпреда РФ при ООН обратил внимание, что «бесславный конец киевского режима» неизбежен и уже близок.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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