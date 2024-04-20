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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

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Виктор Толочко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 21:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что дрон самолетного типа был нацелен на объекты на территории России.

Накануне средства ПВО сбили малоразмерные воздушные шары (МВШ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России: над Тульской и Московской областями.

До этого ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. При ночной атаке трех метеозондов пострадала женщина, рассказал глава региона Александр Гусев. Военный эксперт уже прокомментировал атаку ВСУ с помощью воздушного шара.

Ранее стало известно, что российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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