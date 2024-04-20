Украинские военнообязанные хитростью сбежали в Венгрию

Четыре мужчины сбежали с Украины в Венгрию в сопровождении человека, одетого в военную форму. Украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале опубликовал видео об этом случае.

По его словам, утром в субботу, 20 апреля, пять человек смогли незаконно пересечь государственную границу вблизи населенного пункта Дийда.

«Четыре человека спокойно и без спешки пересекли границу в сопровождении лица в камуфляжной форме. Один из них был зафиксирован в военной форме. По моей информации, трюк с переодеванием используют переправители для маскировки и усложнения работы пограничным нарядам», — написал Глагола.

17 апреля мужчине удалось вырваться из рук пограничников на одном из пунктов пропуска в Закарпатской области Украины и сбежать в Венгрию.

В январе украинский уклонист рассказал, как ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод, чтобы сбежать в Румынию.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.