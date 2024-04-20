Украинские дроны попытались атаковать Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Брянскую область при помощи дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

По его словам, ночью в небе над Клинцовским и Навлинским районами были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Еще один дрон самолетного типа засекли в Климовском районе, после чего его уничтожили дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Богомаз уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Также специалисты не зафиксировали никаких разрушений на территории области.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил губернатор региона.

Утром 20 апреля министерство обороны РФ сообщило, что за ночь в регионах страны были сбиты 50 беспилотников ВСУ. Большую часть из них — 26 дронов — уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области. При этом в небе над Брянской областью ликвидировали 10 летательных аппаратов.

До этого Богомаз заявил о возгорании на одном из объектов инфраструктуры, расположенных в регионе. Он рассказал, что пожар начался из-за падения сбитого украинского БПЛА.

Ранее власти Брянской области отказались от проведения парада на 9 Мая.