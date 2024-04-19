Чехия проинформировала НАТО о закупке снарядов для Украины

Чехия проинформировала страны-члены Североатлантического альянса о закупке 500 тысяч снарядов для Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Чехия подтвердила, что она закупила полмиллиона снарядов для Киева в рамках снарядной инициативы», — сказал Столтенберг.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала до этого заявил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Позже политик пояснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

До этого премьер Чехии заявил, что настроен оптимистично по поводу предстоящего голосования в палате представителей американского конгресса по вопросу утверждения нового пакета помощи Украине на сумму более $60 млрд.

Ранее в Чехии предрекли усиление действий российских войск на Украине.