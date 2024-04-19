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В Литве стартовали учения НАТО «Удар меча»

В учениях НАТО «Удар меча примут участие военные из США, Литвы и Германии

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Mindaugas Kulbis/AP

В Литве стартовали военные учения НАТО «Удар меча». В них принимают участие несколько тысяч военнослужащих из стран альянса, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Командование осуществляют представители США. К участию в учениях из Польши откомандированы около 600 американских военнослужащих и 120 единиц колесной техники, а также размещенный в Литве танковый батальон армии Соединенных Штатов.

Немецкая армия предоставила около трех тысяч солдат и 200 единиц бронетехники, включая танки Leopard, бронетранспортеры Boxer и боевые машины пехоты Puma.

16 апреля стало известно, что в конце апреля и начале мая на территории Финляндии, в том числе у границы с Россией, состоятся армейские учения НАТО Arrow («Стрела»). Тренировки пройдут на полигоне Похьянканка в гарнизоне Ниинисало, который является базой артиллерийской бригады подразделения финской армии.

Ранее сообщалось, что Румыния в апреле проводит учения НАТО Sea Shield 24 в Черном море.

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