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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Первомайского в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Первомайское в ДНР и продолжили продвижение

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооруженные силы взяли под свой контроль населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Также были отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, говорится в сообщении. Также были уничтожены семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 Paladin и гаубица М777.

19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились. Он добавил, что участие в конфликте «коллективного Запада» сказывается на нюансах ее проведения. С 24 февраля 2022 года пресс-секретарь президента несколько раз говорил, что специальная военная операция проходит «по плану».

Ранее в Кремле заявили, что не видят у США желания к переговорам с Россией.

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Операция на Украине
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