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После падения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае пропал один член экипажа

МО России: член экипажа пропал после падения Ту-22М3 в Ставропольском крае

Один член экипажа пропал после крушения военного самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае. Об этом сообщает министерство обороны, передает ТАСС.

На борту самолета, по данным оборонного ведомства, было четыре человека, трое из них были найдены живыми и эвакуированы. О судьбе четвертого человека пока ничего неизвестно.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров накануне сообщал, что двух летчиков нашли живыми и отправили в больницу.

19 апреля самолет ТУ-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Утром 19 апреля апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе в поле упал самолет. Он отметил, что два летчика успели катапультироваться. Их нашли живыми и отвезли в больницу. На место ЧП выехали все службы.

Ранее истребитель F-16 рухнул в Греции.

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