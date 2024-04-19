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Российские войска нанесли удар в районе аэродрома Лозоватка в Кривом Роге

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли три удара по Кривому Рогу

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president.gov.ua

Вооруженные силы России атаковали объекты в Кривом Роге, одним из них мог оказаться аэродром Лозоватка. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, всего ВС РФ нанесли три удара, два из них — в 5:15 и 5:16. Третья атака произошла в 6:50, а ее целью стал объект в Кировоградском районе города. Как уточнил Лебедев, местные жители предполагают, что российские войска били в направлении аэродрома.

Он добавил, что в районе воздушной гавани в четверг наблюдали несколько полетов самолетов.

До этого Лебедев рассказал об ударе по территории в районе аэродрома Канатово, расположенного в Кировоградской области Украины.

Утром 19 апреля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Минобороны рассказали о работе артиллерии на Авдеевском направлении.

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