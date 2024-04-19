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В Минобороны сообщили, что на Ставрополье упал бомбардировщик ТУ-22М3 ВКС России

МО: самолет ТУ-22М3 ВКС РФ упал после выполнения боевой задачи при возвращении

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Самолет ТУ-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Боекомплект на борту самолета отсутствовал. На земле разрушений в результате происшествия нет.

Утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе в поле упал самолет. Он отметил, что два летчика успели катапультироваться. Их нашли живыми и отвезли в больницу. На место ЧП выехали все службы.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города федерального значения Михаил Развожаев заявлял, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя на расстоянии около 200 метров от берега. Развожаев подчеркнул, что сейчас жизни летчика ничего не угрожает.

Ранее истребитель F-16 рухнул в Греции.

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