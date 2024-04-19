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У аэродрома в украинском Кировограде зафиксировали прилет

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили у аэродрома Канатово в Кировограде

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российские войска нанесли удар по территории в районе аэродрома Канатово, расположенного в Кировоградской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Источник отметил, что получил соответствующую информацию от своих коллег из Кировоградской области. По его словам, в 6:50 (совпадает с мск) в административном центре региона зафиксировали прилет.

«Прилет <...> было слышно, как отдельный удар. Направление называют — в стороне аэродрома Канатово», — сказал Лебедев.

Он добавил, что примерно через 10–15 минут к воздушной гавани направились несколько машин скорой помощи. Всего на место выехали восемь бригад врачей, уточнил координатор николаевского подполья.

Утром 19 апреля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в нескольких регионах страны произошли взрывы. В том числе речь идет об Одесской и Днепропетровской областях, при этом в последней было зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта.

Ранее российские солдаты поразили военный аэродром в Хмельницкой области Украины.

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