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В Кривом Роге произошли взрывы

На Украине в Кривом Роге произошли взрывы

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president.gov.ua

На Украине произошли взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщило издание «Апостроф».

Другие подробности происшествия неизвестны. Власти не комментировали произошедшее.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории страны действует воздушная тревога.

До этого стало известно о взрывах в городе Днепре (прежде — Днепропетровск).

В начале текущий ночи взрывы также произошли в Павлограде на юго-востоке Украины.

Накануне стало известно, что трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров от эпицентра плавился асфальт, в небо поднялся столб дыма.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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Операция на Украине
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