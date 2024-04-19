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Боец ВСУ сбежал в российский плен из-за лудомании

ТАСС: украинский солдат сбежал в плен ВС РФ из-за долгов в онлайн-казино

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Depositphotos

Украинский солдат Николай Санько сбежал в российский плен из-за долгов, сделанных в онлайн-казино. Об этом военнопленный рассказал корреспонденту ТАСС.

«Сдался. Рано утром сбежал на российские позиции. Я мобилизованный. Когда я был в расположении, нам постоянно приходили ссылки, предлагали перейти на сторону России, рассчитаться с долгом. У меня были проблемы с деньгами — проигрался», — рассказал Санько.

По словам украинского военнослужащего, его случай не является единичным — очень многие украинские солдаты страдают от лудомании на фоне пост-травматического стрессового расстройства. При этом из-за зависимости от онлайн-казино, как сказал Санько, в его части избивают рядовой состав.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги.

Ранее в офисе президента Украины признали, что ВСУ на передовой находятся в стагнации без ясного понимания сценариев дальнейшего развития событий.

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