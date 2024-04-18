Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали российские подлодки, пугающие американские ВМС

TNI: российские атомные подлодки проекта 949 пугают ВМС США

close
100%
Минобороны России

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей», которые предназначены для уничтожения авианосцев, до сих пор наводят страх на Военно-морские силы (ВМС) США. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, первая субмарина проекта 949 была спущена на воду в 1980 году, а через два года советские конструкторы создали усовершенствованную подлодку проекта 949А.

«Оба «Оскара» (подлодки известны в классификации НАТО, как Oscar-I и Oscar-II. — Прим. ред.) были разработаны для нанесения ударов по боевым группам авианосцев НАТО с использованием противокорабельных ракет большой дальности П-700 «Гранит», — отмечается в статье.

В итоге базовые версии субмарины Россия утилизировала в 2005 году, а подлодки проекта 949А проходят модернизацию по проекту 949АМ, который предполагает оснащение подводных лодок современными ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщается в материале.

Ранее стало известно, сколько получают командиры российских подлодок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами