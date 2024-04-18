В США назвали российские подлодки, пугающие американские ВМС

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей», которые предназначены для уничтожения авианосцев, до сих пор наводят страх на Военно-морские силы (ВМС) США. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, первая субмарина проекта 949 была спущена на воду в 1980 году, а через два года советские конструкторы создали усовершенствованную подлодку проекта 949А.

«Оба «Оскара» (подлодки известны в классификации НАТО, как Oscar-I и Oscar-II. — Прим. ред.) были разработаны для нанесения ударов по боевым группам авианосцев НАТО с использованием противокорабельных ракет большой дальности П-700 «Гранит», — отмечается в статье.

В итоге базовые версии субмарины Россия утилизировала в 2005 году, а подлодки проекта 949А проходят модернизацию по проекту 949АМ, который предполагает оснащение подводных лодок современными ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщается в материале.

Ранее стало известно, сколько получают командиры российских подлодок.