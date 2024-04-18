В Днепре произошел еще один взрыв

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) произошел второй за час взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Днепре снова прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — уточняется в посте.
Деталей о ЧП не приводится.
До этого интернет-издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в этом городе, не сообщив подробностей о причинах или возможных последствиях происшествия.
Кроме того, утром 18 апреля была объявлена воздушная тревога в Киеве.
Также сирены сработали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях.
Ночью в Киевской области произошла серия взрывов и сработала система ПВО.
Взрывы произошли в Вышгородском районе около 0:56 мск. С 0:08 по 1:27 мск в Киевской области действовала воздушная тревога.
Ранее в сеть попало видео с раненным в Чернигове бойцом ВСУ.