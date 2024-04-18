Боец ВСУ прочел сброшенную с дрона записку и сдался

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским дроном. Об этом сообщает РИА Новости.

Солдат пояснил, что к позициям ВС РФ он вышел, шагая вслед за дроном.

«Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал», — рассказал Погребняк.

Он пояснил, что в записке было сказано: «Солдат ВСУ, сдавайся!» Российская сторона гарантировала военнослужащему безопасность. По словам Погребняка, беспилотник показал ему дорогу.

Солдат рассказал, что российские бойцы отнеслись к нему внимательно, «по-человечески», напоили и накормили.

Погребняк обратил внимание, что в украинской армии воевать уже никто не хочет. Он призвал бойцов ВСУ сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.