Взрыв произошел в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщило интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«О взрыве в Днепре сообщают местные паблики», — пишет издание.

Подробностей о причинах и последствиях взрыва не приводится.

Ночью 16 апреля в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошел мощный взрыв.

За день до этого глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. Также украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Днепре. Местные власти ситуацию не комментировали.

Издание Responsible Statecraft писало, что недостаток в западной помощи Киеву и развитие коррупции на Украине ставят страну в наиболее слабое положение с начала специальной военной операции в 2022 году.

Ранее в ВСУ рассказали, когда Украина может потерять территории до реки Днепр.