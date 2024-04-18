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Военный эксперт рассказал о новейшем оружии ВСУ против Крымского моста

Военный аналитик Матвийчук: ВСУ могут атаковать Крымский мост мини-подлодками

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Alexey Pavlishak/Reuters

К мини-подлодкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо относиться максимально серьезно, поскольку украинские войска могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря и атак против Крымского моста. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, ВСУ могут вооружить такие субмарины торпедами или подойти ближе к цели и установить заряд.

Матвийчук подчеркнул, что Украина давно хотела получить мини-подлодки. Он считает, что Украина может начать использовать их для диверсий, в том числе против российских газодобывающих платформ, различных коммуникаций и патрульных катеров Черноморского флота Российской Федерации.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина.

Ранее Путин назвал фантазиями планы офицеров Германии атаковать Крымский мост.

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